工頭向三跑建築工人收回佣　3項收受利益罪成囚10個月

廉政公署去年初採取執法行動，打擊向建築工人索取及收受非法回佣的不法行為，並落案起訴6名香港國際機場第三跑道項目分判商員工，控告他們收受非法回佣。其中一名工頭否認4項代理人接受利益相關控罪，經審訊後早前被裁定其中3罪罪成。暫委裁判官曾慶東今天（6日）在西九龍法院判他即時入獄10個月，並頒下歸還令要求被告歸還涉案款項。

42歲被告鄧浩然，案發時任職德鑄工程有限公司工頭兼釘板工人。他早前被裁定2項代理人接受利益、及1項身為代理人串謀接受利益罪名成立，涉款共1.74萬港元。

辯方求情指，被告人當時真心相信收取「回水」是行規，就好像僱傭公司收取介紹費一樣，他不知道香港的法例不容許這樣做，現在才明白自己犯了法，有遲來的悔意。裁判官判刑指，本案涉及賄賂罪行，被告的行為破壞香港良好的廉潔社會風氣，但考慮被告的前僱主及現任僱主為他撰寫求情信，兩人均讚揚他是負責任、工作勤奮的人。裁判官以每項控罪4個月監禁為量刑起點，考慮量刑整體性，總刑期為10個月，並下令被告要向德鑄工程有限公司支付1.74萬港元。

案件編號：WKCC4296/2021