今增324新冠確診　包括29宗輸入病例　2間院舍現新個案

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(6日)新增324宗確診病例，包括29宗輸入病例。另過去一日再多11名患者離世，第5波截至目前共有9,131人病死。今日再有23宗學校呈報確診個案，涉及15名學生及8名職員。

29宗輸入個案中，11宗在機場發現，其中2人乘國泰CX252由英國抵港；3人乘新加坡航空SQ894航班；3人乘卡達航空QR818航班由多哈抵港，當中的兩人來自西班牙及荷蘭；1人乘PR300由加拿大抵港；1人乘馬來西亞航空MH072、1人乘國泰CX495抵港；餘下18宗輸入個案全在檢疫期間確診。另外，昨日(5日)沒新增院舍爆疫。而在現有爆疫院舍中，其中2間安老院舍各有1宗新增個案，分別涉及1名院友及1名職員。

歐家榮指，現時有約6至7成的輸入個案在機場發現，餘下大部分亦是在檢疫酒店期間發現，只有小量個案完成檢疫、走入社區後才確診，通常是在第12天的樣本確診。自4月開始，當局錄得18宗完成檢疫後才確診的個案，當中有2宗經基因分析後，認為是本地個案，其餘16宗都是輸入個案，但全部界定為殘餘病毒二度感染個案，其中13宗在抵港前已有確診紀錄。