今年首季食肆收益急跌23.1%　政府指禁聚措施成惡化主因

政府統計處今日(6日)公布最新食肆收益及購貨額臨時數字，今年第一季的食肆總收益價值的臨時估計為152億港元，按年下跌23.1%；食肆購貨總額的臨時估計為52億港元，按年下跌18.9%。扣除其間價格變動的影響後，第一季食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌25.4%。當局解釋，由於第5波疫情和實施社交限制措施，導致食肆業務急劇惡化。

按食肆類別分析，今年第一季與去年第一季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌33.5%及35.4%；非中式餐館則分別下跌23.6%及26.1%；快餐店亦分別下跌11.3%及13.9%；至於酒吧更分別下跌34.9%及34.0%；而雜類飲食場所，同樣分別下跌12.9%及15.1%。

另外，今年第一季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計，以價值計及數量計分別下跌40.2%及39.5%。若按月份分析，2022年1月、2月及3月與上年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別上升15.3%、下跌31.4%及46.9%。惟扣除價格變動的影響後，與上年相同月份比較，2022年1月、2月及3月的食肆總收益以數量計的臨時估計則分別上升11.3%、下跌33.4%及48.4%。