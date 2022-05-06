港燈擬建風力發電場　料年產4億度電　選址南丫島西南對開海域

為減少本港碳排放，港府近年發展太陽能等的可再生能源，惟風能的發展未有大進展。電力公司港燈今日(6日)宣布，打算於南丫島西南對開4公里海域興建風力發電場，預料2027年啟用，每年能生產4億度電，佔港燈現時約4%的發電量，料足夠12萬戶家庭使用，每年能減少排放28.4萬噸二氧化碳。公司稱風場投資費用處於合理水平，而且攤分25多年承擔，相信對電價的影響輕微。

港燈表示，昨日收到環保署准許更新版的環境許可證以容許項目使用更高效能的風力發電技術，會將風場項目於2024年招標興建，離岸風場面積接近600公頃，預算興建13至19台機組，每台風機相隔數百至1公里，料風場闊度長及一般鐵路月台，而風機總高點為海拔 198至271米，近長江中心的高度，每台風機容量約為 8 至 12 兆瓦，總容量約為150兆瓦，但電量最終而需視乎最終挑選的風機容量。

港燈自2006年起開始研究建風力發電場，相隔10多年才擬建在風場，公司指考慮了成本效益，稱多年前的每度風機發電量僅為3度，現時已能達12度，要風機價錢亦大降，「由每1000度電2萬港元降至約1萬港元」，價格減至一半。