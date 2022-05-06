政Whats噏：送別「烏蠅頭」列車　黎煒棠痛失珍貴襟章

俗稱「烏蠅頭」嘅12卡中期翻新列車(MLR)退役，大批鐵路迷為咗送別，今日(6日)爭相登上最後一班「烏蠅頭」列車。西貢區前區議員黎煒棠雖然唔係鐵路迷，但都湊熱鬧走去做Facebook直播，冀同大家分享「烏蠅頭」最後一程嘅歷史時刻，然而列車到達沙田站期間，黎發現遺失珍貴收藏品，惟有暫停直播進行地氈式搜索，但最終都係搵唔返，好傷心咁話。

話說今日登上「烏蠅頭」最後列車嘅鐵路迷，唔少都攜有九廣鐵路時代嘅收藏品。而黎煒棠嘅外衣口袋就別上俗稱「黃頭」、「烏蠅頭」同埋「1900」列車襟章。佢話自己平時好少搭火車，但今日就破例搭一次，順便做埋直播，跟住佢就滔滔不絕咁講述九廣鐵路同港鐵合併前後嘅分別，大讚過去九鐵行車暢順，連車廂廣播都零舍唔同，當佢講到九鐵採用嘅英國製列車，頭等席嘅絲絨坐椅特別柔軟舒服嘅時候，佢突然驚呼「咦，死啦，大鑊！跌咗烏蠅頭...」直播亦隨之中斷。

片刻之後，直播恢復，黎煒棠話嘗試進行地氈式搜索，惜遍尋不獲，又指車廂裏面人來人往，「烏蠅頭」襟章有可能咪畀其他人踩走咗，後來黎喺Facebook貼文，話今日去過港鐵 沙田站嘅朋友，睇下鞋底會否多咗一個九鐵年代嘅列車襟章，搵到會有薄酬咁話。黎一再強調襟章係絕版貨，話搵唔返真係好傷心喎。