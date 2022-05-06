警方可引法例封閉淫窟　律師指情況有別　難一刀切處理

警方過去為打擊淫業，曾引用《刑事罪行條例》第153A 「封閉與犯某些罪行有關的處所」，經法庭頒令將經營淫窟的處所作出封閉，期間，處所不能買賣、出租或作任何用途，而今次的「高鐘妹」賣淫案涉及酒店的出租房間，警方又會否引用有關法例封閉有關酒店房間？

執業大律師陸偉雄表示情況有別，他指警方搗破淫業處所大多是位處私人物業，物業擁有人有「絕對控制權」，而涉案的酒店並非將全部房間出租作為經營淫業，只是有部分房間經客人「租上租」予人經營淫窟，況且酒店為對尊重客人私隱，亦不會過問客人租房目的，情況就等同有人租用酒店房間作販毒吸毒用途一樣，酒店方面亦不能控制，而警方亦不會以一刀切的方法，將全部經營淫業的處所以「封閉令」處理淫業單位。

另外，有消息指，涉案的沙田民政事務助理專員林方達，暫被控一項「容許所管轄之處所用作賣淫活動」，相信他並無參與賣淫集團運作，對集團運作亦毫不知情，陸指警方仍就案件調查中，究竟他有否涉實際經營，或以其他方式得益，尚待警方調查，若證實有份參與，警方會修訂控罪。