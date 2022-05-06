再多40廈納強檢　將軍澳君傲灣及深井碧堤半島上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(6日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(7日至8日)期間進行病毒檢測。

政府明日會在薄扶林華富(一)邨、鑽石山富山邨及深井碧堤半島增設流動採樣站。位於荔枝角公園一期硬地足球場的流動採樣站會改設於荔枝角公園入口(近港鐵美孚站D出口)。而截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.葵涌石籬二邨石偉樓

2.秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

3.鑽石山富山邨富暉樓

4.將軍澳唐明苑唐輝閣

5.觀塘月華街50號集景樓

6.秀茂坪寶達邨達峰樓

7.九龍塘筆架山道59-65號依利沙伯大廈

8.灣仔摩理臣山道78號永祥大廈

9.大圍新翠邨新月樓

10.大埔富亨邨亨翠樓

11.紅磡崇潔街81號崇儉樓

12.香港仔鴨脷洲邨利澤樓

13.香港仔崇文街33-37號崇文閣

14.上水新財街23-33號新財樓

15.大角咀詩歌舞街83號亮賢居

16.粉嶺華明邨信明樓

17.長沙灣麗翠苑麗楊閣

18.大埔太和邨麗和樓

19.大埔太和邨翠和樓

20.九龍灣德福花園S1座

21.火炭禾上墩街18號彩禾苑

22.將軍澳君傲灣1座

23.粉嶺榮福中心3座

24.觀塘安達邨謙達樓

25.天水圍天晴邨晴喜樓

26.油塘鯉魚門徑1號海傲灣1-B座

27.葵涌浩景臺5座

28.深井碧堤半島1座

29.牛池灣坪石邨翠石樓

30.青衣青敬路75號宏福花園1座

31.深水埗長沙灣道158-160A號協興大廈

32.觀塘順天邨天琴樓

33.九龍塘亞皆老街159A- 161A 號玉華大廈

34.九龍城東頭(二)邨祥東樓

35.元朗朗屏邨珠屏樓

36.長沙灣蘇屋邨百合樓

37.油麻地佐敦道31-37號百誠大廈

38.薄扶林華富(一)邨華光樓

39.尖沙咀河內道18號名鑄

40.屯門大興邨興盛樓