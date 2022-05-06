食衞局研推廣海外醫生來港執業　澳洲業界歡迎新途徑

海外醫生的首批認可醫學資格名單已於早前出爐，其中包括2項澳洲的醫學資格。食物及衞生局局長陳肇始今日(6日)參加由香港駐悉尼經貿辦和澳亞醫療聯盟合辦的網上研討會，聯同衞生署和醫管局的代表推廣合資格非本地培訓醫生，可在港取得正式註冊及執業的新途徑，另介紹上月底公布的名單，以及政府為便利有關醫生來港執業而採取的其他事宜。研討會有約200名人士參加，當中包括澳洲的醫科生和醫生。

政府表示，參加研討會的醫科生及醫生歡迎政府推出新途徑，讓合資格的非本地培訓醫生在香港取得正式註冊及執業。他們認為這有助吸引海外的港人醫生回港，亦希望了解更多在本港就業的機會。陳肇始亦鼓勵所有在澳洲的醫科生及醫生來港，在公營醫療機構服務市民。

隨着《2021年醫生註冊(修訂)條例》生效，持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件便可申請經特別註冊途徑來港，於公營醫療機構，即衞生署、醫管局、香港大學和香港中文大學擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後獲得正式註冊，在港執業行醫。至於持認可醫學資格但尚未在香港以外地方實習的非本地培訓醫科畢業生，如符合相關條件，他們可參加香港醫務委員會的執業資格試，從而申請經特別註冊途徑在香港的公營醫療機構執業。他們在符合適用於所有特別註冊醫生的條件後同樣可取得正式註冊。