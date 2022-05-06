嶺大收回使用權　涉學生會場地及布告板　因應考試延遲遷出期限

嶺南大學學生會在2月初收到總務處通知信，指終止學生會與校方於2019年簽訂的《場地使用協議》，嶺南大學學生會幹事會近日收到學生事務處通知，總務處將終止學生會相關場地和布告板等的使用權。嶺南大學最新指出，因應學生考試，大學決定把遷出期限延至5月27日，並已通知學生會。

嶺大指出，根據大學2019年與學生會簽訂的「大學場地使用協議」中的條款，雙方可於三個月前通知對方，終止協議。大學於2022年2月8日正式通知學生會，終止該協議，並將於2022年5月7日收回所有在協議內的場地（包括康樂樓一樓及二樓的地方、李運強教學大樓地下的佈告板，以及新教學大樓UG層學習共享空間內的書店及小食部）的使用權。大學會根據實施需要，重新分配該等場地的使用權。

嶺南大學學生會在2月初收到總務處通知信，指終止學生會與校方於2019年簽訂的《場地使用協議》，學生會須在5月7日前撤出所分配的辦公空間。嶺大學生會編輯委員會在本月1日於其facebook表示，學生事務處職員上月27日突然致電通知學生會幹事會，指總務處決定收回上月口頭承諾可作裝修期間，臨時存倉空間的各課程聯會於康樂樓一樓之會室，並終止學生會民主牆、布告板使用權。