政Whats噏：油尖旺頻現鼠蹤　或有新冠病毒?　區議員去信食環查詢

政府早前宣布執行「滅鼠令」撲殺倉鼠及小型動物，惹來社會廣泛批評，更有動物組織促政府收回「成命」，指出寵物傳人嘅風險極低。而油尖旺區區議員李偉峰日前亦去信食環署，要求交代當區捉嘅老鼠有無染疫，署方就話一直有做老鼠樣本檢驗，指未有實質科學證據證明老鼠可傳播2019冠狀病毒比人類。

油尖旺區係鼠患重災區，當區有好多街市、熟食小販、舊樓等，令老鼠四出「搵食」。所以李偉峰就透過油尖旺區議會嘅食物環境衞生及工務委員會，了解當區鼠患問題，早前亦去信食環署，問及最近2年捕獲老鼠嘅數量，以及滅鼠方式，甚至係捉到嘅老鼠有無染疫，並希望食環署喺下周二(10日)出席會議。

署方其後透過書面回應，指署方喺區內進行一星期最少3次嘅防治蟲鼠工作，包括採取預防措施以斷絕老鼠嘅食物來源、清除老鼠嘅藏匿點及以水泥、金屬網或其他充填物堵塞老鼠來往嘅通道。而過去2年，署方喺油尖及旺角區共捕獲8008隻活鼠及收集13544隻死鼠屍體。而署方亦強調自去年2月起，署方按香港大學嘅要求，提供老鼠樣本作2019冠狀病毒檢驗，現時仍未有實質科學證據證明老鼠可傳播2019冠狀病毒比人類。