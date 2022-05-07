東方日報A1：防疫失機　民殘高官自肥　再提加薪可鄙

疫情前景未明，百業蕭條，失業率更創8個月新高，不少企業陷財困，基層打工仔三餐不繼，微薄薪水更被物價蠶食殆盡，慘成犧牲品；惟過去防疫失機、政策離地但又自詡與市民共度時艱的政府管治團隊，其薪酬凍結兩年後，竟可鄙地重提加薪「自肥」。相關薪津獨立委員會建議下屆政治委任官員薪酬，可回溯過去兩年累積未「加薪」的幅度，並指有關做法是回復至應有水平，不應被視作加薪。委員會又指凍薪屬自願性質，應只適用於現屆政府，有關建議獲行政長官會同行政會議接納。有學者批評現時各行業百廢待興，指「睇唔到理據要追加番個幅度」，認為相關建議欠缺政治敏感度，凍薪才是與民同行的方案。

過去兩年因應疫情，現屆政府政治委任官員薪酬都沒有按機制加薪，即薪酬凍結於2019年7月的水平。委員會表示下屆政治委任官員的現金薪酬應沿用經商定的機制，跟隨丙類消費物價指數自2019年7月起的平均按年變動作出調整。當局認為有關做法是將官員的現金薪酬回復至應有水平，不應被視作加薪。

因此，委員會建議由今年7月1日起，下屆政務司司長、財政司司長及律政司司長的每月現金薪酬，將分別調高至39.6萬元、38.3萬元及37萬元，而局長的現金薪酬回復至每月35.7萬元的水平，而副局長的每月薪酬則為23.2萬元至26.8萬元，而政治助理月薪以12.5萬元作為基準，每年再按機制調整。另外，委員會又建議下屆政府司長與局長之間的薪酬差距應維持在現時3.5%的水平，而副局長的現金薪酬則繼續定於局長現金薪酬的65%至75%。至於各司長或局長所委聘每名政治助理的薪酬上限繼續設定為局長薪酬的35%。

委員會又解釋，目前的凍薪安排是現屆特區政府基於當前社會、經濟及政治環境所作的決定；凍薪屬自願性質，因此只適用於本屆管治班子。而特首及行政會議日前已接納委員會建議，委員會稍後會將建議提交予候任行政長官辦公室考慮，政府亦將在立法會政制事務委員會會議上，向議員簡報相關建議。

至於政治委任官員福利方面，政府接納委員會的建議，政治委任官員由於工作需要，在任內休假有困難，由下屆政府開始，容許政治委任官員可累積的年假上限由22個工作天增至33天，並且可把不多於11日未放取年假折算為現金，官員薪酬待遇的其他部分在現階段維持不變。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，現在不少市民失業，加上經濟及股票仍未反彈，不少企業仍苦不堪言。他更指香港政府問責團隊的薪酬已為全球數一數二之高，看不到理據要追加過去兩年累積未「加薪」的幅度以及不需凍薪，認為若建議獲批准，反映在位者不知民間疾苦，亦欠缺政治敏感度。他又指現屆特區政府任期將至，有關建議實屬多此一舉，應留待新一屆政府團隊自行商議。

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