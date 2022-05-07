好媽媽患乳癌　靠視像慶祝母親節

六旬女士黃世英去年底確診乳癌，正當展開化療療程之際，卻在今年2月疫情嚴峻時不幸感染新冠肺炎。黃世英憶述，化療副作用及新冠徵狀，令她難以入眠。而女兒亦因懷孕而未能貼身照顧母親，當得知母親染疫時，憂心得哭成淚人。今年母親節，世英因癌症療程仍未完成，只能與女兒及剛出生不久的外孫仔「視像慶祝」，避免聚首吃飯。她們的願望是疫情早日過去，能夠樂享天倫。

黃世英去年摸到乳房有硬塊，11月底求醫，確診乳癌第二期。12月底接受左邊乳房切除手術，今年1月開始注射化療藥。黃世英憶起，機緣巧合下得悉有乳癌基金會，由乳癌支援中心資深護士跟進其病況，讓她感到較安心。不過，在與乳癌搏鬥之際，黃世英在2月18日完成第二次化療後，於2月24日因住所被列為強制檢測大廈，她接受檢測才知染疫，在家隔離。

雖然她病情較輕，但亦有喉嚨痛等病徵，令她進食時疼痛難耐，加上化療藥的副作用令她胃部不適，難以入睡。世英的長女天慰分享，去年底得悉母親患上乳癌，心情沉重。其後，2月得悉媽媽染疫，情緒禁不住崩塌。她稱，由於當時懷孕近9個月，疫情嚴重，不方便外出，不能探望在家隔離的媽媽：「覺得好無助，公立醫院又冇晒資源。」天慰靠電話視像通訊，與媽媽保持聯繫、開解她。

對於黃世英而言，今年是不一樣的母親節，她仍在化療階段，未能與兩名女兒，以及孫仔孫女見面慶祝母親節，只可視像通訊。她希望疫情快過，盡快康復，與家人三代同堂，樂享天倫。她又冀藉此病啟發女兒，關注健康，尤其是乳癌，鼓勵她們定期檢查。