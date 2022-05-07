東鐵過海綫5.15通車　料搶巴士3萬客　議員：企位乘客會轉軚

港鐵東鐵綫過海段本月15日通車，本地交通網絡即將面臨「大洗牌」，尤其是過海巴士路線客量或首當其衝。議員田北辰今早(7日)在電台節目表示，估計過海巴士會損失早上繁忙時間約3萬多人次的乘客量，但有關載客量不會加重港鐵負擔，因乘客原本都會乘坐鐵路，只是不會在紅磡下車。他認為，對巴士公司造成最大影響的是長途的企位乘客，但長遠而言巴士仍有競爭能力，因座位乘客仍會選擇巴士。

田又提到，過海段通車後上水去金鐘車費21港元，但屯門去金鐘就需要27.8港元，雖然屯門過海路程較上水出發長約3公里，但質疑票價與車程差距不符比例。他建議，政府可以每年減免向港鐵收取的東鐵綫租金2至3億港元，就能補貼西鐵過海比東鐵貴的問題。對於有意見東鐵綫應該取消頭等車廂，另一議員陳恒鑌認為，當東鐵綫不勝負荷時，港鐵有需要考慮取消頭等車廂，以釋放部分載客量。

運輸及房屋局局長陳帆在網誌表示，為配合過海段開通，東鐵綫全綫車隊將以新列車運行，車廂亦較現有列車稍闊。列車車門位置亦有所改善，車門平均分布，讓列車內的站立空間分布更平均，以及讓乘客上落車更為方便。而配合信號系統的提升，東鐵綫繁忙時段的班次亦會由2.9分鐘加密至2.7分鐘一班車，應付乘客需求。