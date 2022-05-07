特首選舉明舉行　馮驊冀1小時完成點票　4選委預約到竹篙灣投票

第6屆行政長官選舉明日(8日)舉行，選舉管理委員會主席馮驊早上巡視設於灣仔會展的票站。他表示，明日的投票時間在早上9時至11時半，選舉事務處已按五大界別分開投票時段，他呼籲選委按建議時段投票，又指今屆選委人數增加，但希望能於大約1個小時內完成點票，已增加一倍人手協助，但不會預測明日的投票率。

他表示，選委到時帶同身份證或特區護照，就可透過電子選民登記冊領取選票。由於今次只有1名候選人，選票只會提供「支持」及「不支持」的選項，選委需用票站發出的印章投票。他又提到，在竹篙灣社區隔離設施設置的票站，目前有4名選委預約到場投票，已預備抗疫的士負責接送確診選委。為防疫需要，今次在會展票站，亦會增加派票櫃位及投票間，如果有選委到場時發燒，會被安排至特別投票間投票。

另外，他指選委屆時不必強制使用安心出行及疫苗通行證入場投票，但到中央點票站的人士就需要。至於今次選舉無設立邊境投票站，馮指早在1月份發布選舉指引時，已經呼籲選委盡早預留時間回港投票，又指按香港的實際情況，香港與內地不能免檢疫往來，設立邊境投票站讓身處內地的選委員投票，不是切實可行的做法，因此已經安排在竹篙灣社區隔離設施設置票站。