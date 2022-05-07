六旬婦立會叫囂拋紙　掙扎傷女保安　案押6.17再訊

立法會本周三(4日)開大會二讀《2022年撥款條例草案》，期間一名女子突然在2樓公眾席叫囂，又向會議廳拋出身份證。其後保安介入，她疑掙扎並導致保安受傷，糾纏一番後才被警員制服和拘捕。涉案女子事後被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為及普通襲擊罪，昨天(6日)被押解到東區裁判法院提堂。因她聲稱受傷，主任裁判官嚴舜儀遂下令將她帶往驗傷，將案押後至今早(7日)在觀塘裁判法院再訊。嚴官決定將案押後至6月17日於東區裁判法院再提堂，期間准許被告保釋。

本案被告鄭敏娜（63歲、無業）被控於2022年5月4日，在中環立法會綜合大樓2樓公眾席，作出擾亂秩序的行為，即在立法會會議廳進行二讀辯論《2022年撥款條例草案》期間叫囂及亂拋雜物，意圖激使他人破壞社會安寧；及於同日同地襲擊游健麗。

裁判官今天下令，控方須將被告昨日驗傷的詳細報告提供予被告。此外，裁判官今批准被告以1,000港元現金擔保外出，並准許被告今天先付500港元，餘下500港元可最遲在6月6日繳交。被告在獲保釋期間不准離開香港，須向法庭交出旅遊證件，並在指定地址居住，不接觸控方證人，不返回案發現場，及逢星期三及星期六傍晚到警署報到。

案件編號：ESCC 619/2022