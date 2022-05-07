11男女參與2019年灣仔暴動罪成　8人囚至少33個月　3人判教導所

2019年10月6日灣仔一帶發生警民衝突，警方拘捕多人，當中11名男女否認暴動、在身處非法集結時使用蒙面物品及在公眾地方管有攻擊性武器等罪，經審訊後，所有被告面對的控罪均罪成，案件今（7日）在區院判刑。法官林偉權指暴動規模不少，各被告逗留現場壯大群眾聲勢，刑罰須具阻嚇性，判其中8人入獄33個月至37個月，其餘3名較年輕被告則判入教導所。

11名被告依次為仇銘芝（女，30歲）、梁耀文（23歲）、黎樂恆（32歲）、何高僑（女，21歲）、梁偉楓（29歲）、林永聰（19歲）、張鳳嬌（女，29歲）、岑朗賢（18歲）、蘇朗豪（30歲）、余雪菁（女，19歲），及梁思婷（女，28歲）。他們被控於當日在杜老誌道跟軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道的範圍參與暴動。除第1、第3、第5及第9名被告外，其餘7人另被控非法使用蒙面物品。蘇朗豪另被管有一支能發出雷射光的裝置。

法官判刑時指，雖然是次暴動歷時不長，但涉及人數約500人，規模不少，示威者破壞公共秩序，不但與警方對抗，更有人投擲燃燒彈，若不及時制止，情況會愈演愈烈。就着所有年過21歲的被告，法庭以39個月監禁為暴動罪量刑起點，因應他們的背景、健康狀況等酌情減刑。至於禁蒙面法方面，則判囚3個月，但因2罪沿於同一事件，故下令刑期同期執行。至於管有雷射筆之控罪，則判監3個月，其中2個月分期執行。最終梁耀文及蘇朗豪被判入獄37個月，仇銘芝、黎樂恆及梁偉楓入獄35個月，何高僑、張鳳嬌及梁思婷入獄33個月，其餘3人入教導所。

案件編號：DCCC 1018/2020