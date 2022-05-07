清貧長者被牙患折磨　調查指4成靠死忍　團體促推牙科保健券

牙痛慘過大病，而長者往往面對更多牙齒問題，深受困擾。社區組織協會及香港老人權益聯盟去年8月發現，貧窮長者飽受牙患之苦卻無法負擔治療，逾70%長者更索性放棄求診；近40%長者選擇忍耐牙痛，促當局為60歲或以上人士增設每年牙科保健券。

64歲的盧生表示，曾因接受電療致口腔缺乏唾液容易蛀牙，醫生建議定期接受檢查，惟自已任職飲食散工未能負擔每年檢查費及補牙費，現時有8隻需要補牙，反問政府為何兒童有牙科保健，長者卻無保健。此外，72歲任職醫管局清潔工的李婆婆表示，現時月入1.4萬多港元，扣除租金後只剩5,000多港元生活費，加上工作多年沒有儲蓄，難以負擔數萬港元補牙，脫牙及配假牙等開支，惟同一時間因有工作收入而不能申領關愛基金資助牙科，求助無門，致現時日常飲食有困難，要以熱水浸軟麵包才可下嚥。

團體促請當局盡快改善口腔健康政策及服務，包括為60歲或以上人士增設每年牙科保健券，及檢討現時長者醫療券金額，資助進行檢查、洗牙、補牙及簡單治療；同時應放寬關愛基金牙科限制，放寬限制為每3年可申領一次，延長假牙保養期，並容許所配假牙不合適之長者可即時向另一位牙醫求助。