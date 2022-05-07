警搗新界毒品倉檢值1200萬冰毒　3外籍男女被捕

警方毒品調查科根據線報及經深入調查後，於前日(5日)下午5時許持法庭搜查令，突擊搜查一個位於元朗元龍街的私人住宅單位，在單位內搜出約12.1公斤懷疑冰毒、一批毒品包裝工具及大量現金，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕屋內一名42歲埃及漢及一名61歲哥倫比亞女子。同時，探員在單位樓下停車場截查另一名50歲埃及漢，亦從其身上搜出小量大麻花及威而鋼，他涉嫌「管有危險藥物」被捕。

經跟進調查後，探員押解被捕的42歲男子，前往他在元朗八鄉上輋村租住的村屋單位，以及位於落馬洲新田租用的貨倉搜查，分別再找到93克及9.9公斤懷疑冰毒，連同早前查獲的毒品，總市值約1,200萬港元。被捕男女互相認識，均持有香港身份證，分別報稱商人及廚師，正被扣留調查，警方將進一步調查背後是否涉及黑幫或販毒集團操縱，不排除有更多人被捕。首兩名被捕男女將會被暫控「販毒」罪，案件後日(9日)上午在觀塘裁判法院提堂，另外一名被捕男子將獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。

毒品調查科高級督察陳熾華表示，發現毒販租用不同地方儲存毒品，除了私人住宅單位外，亦會使用村屋或地方偏遠、人迹罕至的貨倉儲存毒品，相信毒販透過分開儲存毒品，減低被執法人員發現的風險及增加調查難度。此外，警方發現今次用於儲存毒品的倉庫內，同時囤積氣味濃烈的食用香料，估計毒販意圖利用強烈氣味，掩蓋儲存毒品時可能產生的化學味道。