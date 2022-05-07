高官加薪不可取　議員促政治委任官員凍薪

相關薪津獨立委員會日前建議下屆特區政府政治委任官員的薪酬，可回溯過去2年累積未「加薪」的幅度，並指有關做法是回復至應有水平，不應被視作加薪。議員楊永杰質疑政府不理民間疾苦，加上疫情尚未穩定，加薪安排只會徒增民怨，不利政府施政。他指，沒有強烈理據支持加薪，促請特首與民同行採納凍薪方案，而所有政治委任官員和參與制定政策的公務員，以及全體公務員的薪酬與其所屬決策局或政府部門的施政績效掛鈎。

楊永杰指，問責團隊的薪酬相比全球並不低，而且有關官員表現不稱職，沒有強烈理據支持加薪安排。又指現階段不應調整問責官員的薪酬，待新政府上場後按官員表現再作決定，並建議檢討薪酬調整機制，官員薪酬不應按丙類消費物價指數而調整，幾乎年年加薪而沒有減薪，未能提高官員工作的積極性。

楊永杰建議倣效新加坡政府的做法，所有政治委任官員和參與制定政策的公務員，以及全體公務員的薪酬與其所屬決策局或政府部門的施政績效掛鈎。政府可對不作為或有過失者進行扣薪，甚至不發薪，同時成立「地區督責委員會」，因應各部門的職務表現進行評核，杜絕公務員「多做多錯，少做少錯」，部門間互相推卸責任的情況。