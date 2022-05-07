元朗牡丹金閣4食客確診　190人須強檢　衞生署料已有2代傳播

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(7日)公布，昨天(6日)發現元朗「牡丹金閣尚品火鍋」出現4宗病例爆發，涉嫌3男1女，年齡介乎47至66歲，本周日(5月1日)五一假期清晨6時半至上午9時曾到該酒樓用餐，互不認識。4人現正在家隔離，其中2人在本周二(3日)確診，另外2人則分別在周三、四(4日及5日)證實中招。歐指，由於Omicron變種病毒傳染力強，故相信該食肆現已有第2代傳播。

歐續稱，當局有向確診人士了解坐的位置，食肆有一個大堂，而他們均表示自己坐在中間位置的不同桌，估計可能當時有1個隱形患者，到店內除口罩時造成傳播，而其他食客都沒戴口罩，增加感染風險。當局會發出強制檢測令，該酒樓50多名員工已經快速檢測證非染疫，而同一時段約190名光顧食客需要強檢，當局會發出短訊通知，並要求消毒，抽取8個樣本化驗。

他續指，其中1名患者在博愛醫院賽馬會護理安老院工作，其工作場所有1名密切接觸者，2人曾一同用餐，最後一次接觸是本周三，病人主要在院舍做餵食工作，工作期間有佩戴口罩及面罩，已做足防護措施，於昨日(6日)最後一天上班，他工作的樓層發現有3名院友在過去90天未感染過，為審慎起見，已安排該3名人士接受檢疫。