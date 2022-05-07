元朗私家車闢臨時毒品倉　警檢值2300萬大麻花拘一男

警方早前接獲線報，指一個販毒集團於新界區販運大麻，經深入調查後，新界北總區公眾活動調查組昨日(6日)掩至元朗，拘捕一名報稱建築工人的姓麥(49歲)男子，並搜獲一批大約111公斤懷疑大麻花、毒品吸食工具及約8,000港元現金，毒品市值約2,300萬港元。

新界北總區公眾活動調查組主管高級督察李文瀚稱，警方經情報搜集及深入調查後，鎖定一輛停泊於元朗朗屏邨停車場的私家車，相信該車被一個活躍於新界的販毒集團用作臨時大麻儲存倉，因此採取埋伏行動。至昨午約5時，探員發現一名男子打開私家車車門，觸碰放在車上的懷疑毒品，隨即上前將他截停，從其身上搜出該車車匙、一部手機及約8,000港元現金。探員搜查私家車，檢獲8個尼龍袋及一個膠袋，內藏大量懷疑大麻花及一批吸食毒品工具，該名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，其後帶署扣查，將被暫控有關罪名。

該組總督察羅禮謙指，相信被捕男子為販毒集團的骨幹成員，將繼續就該集團之前的活動及毒品來源作深入調查，不排除有更多人被捕。羅續指，將毒品儲存在私家車內的手法比較罕見，相信被捕男子當時打算取出毒品，準備銷售「派貨」。