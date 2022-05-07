政Whats噏：免預訂內地酒店　葛珮帆倡設立「通關逆向隔離區」

本港疫情雖持續放緩，但同內地恢復通關仍遙遙無期。議員葛珮帆話接獲唔少求助個案，指要往內地奔喪、探病或簽署重要文件等，惟要符合內地嘅防疫要求，頗為棘手，尤其是預訂內地嘅隔離酒店，更感困難。佢話針對呢個問題，不妨考慮下佢同黨友所構思嘅「通關逆向隔離區」，冀可以透過另一種方法嚟維持中港兩地嘅往來。

葛珮帆日前喺網絡訪談中提到，上海、北京同廣東等地疫情反覆，近日又有港人喺內地確診，咁嘅情況下傾通關真係唔容易。儘管喺內地完成指定嘅隔離日子，即可來去自如。之但係，要預訂內地嘅隔離酒店十分困難，咁就不如將有意前往內地嘅港人，按內地嘅檢疫要求同規範，喺香港做檢測，繼而入住位於香港嘅隔離設施，並採取閉環式管理，用專車將完成隔離嘅港人送往過關，過境之後咁就唔使再搵酒店隔離。

葛珮帆話呢種做法嘅好處，係毋須再為預訂內地隔離酒店而煩惱。佢坦言唔知構思是否可行，但希望佢提出今次嘅主張，可以做到拋磚引玉，而即使有其他修訂建議，都係另一種中港往來路徑嘅探討。