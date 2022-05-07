再多40廈納強檢　尖沙咀凱旋門映月閣上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.元朗西菁街10號好順泰大廈地下牡丹金閣

2.長沙灣元州邨元盛樓

3.沙田禾輋邨豐和樓

4.沙田水泉澳邨月泉樓

5.筲箕灣東濤苑曉濤閣

6.藍田廣田邨廣軒樓

7.土瓜灣傲雲峰2座

8.長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

9.荃灣縉庭山3座

10.屯門欣田邨喜田樓

11.沙田銀禧花園6座

12.九龍城天寰天海匯3座

13.將軍澳富寧花園5座

14.牛池灣坪石邨紅石樓

15.將軍澳維景灣畔12座

16.黃大仙竹園北邨梅園樓

17.柴灣杏花邨27座

18.筲箕灣東熹苑逸熹閣

19.柴灣山翠苑翠琳閣

20.長沙灣海麗邨海晴樓

21.半山區堅尼地道9A號御花園2座

22.石硤尾石硤尾邨21座

23.旺角富榮花園2座

24.深水埗富昌邨富悅樓

25.灣仔莊士敦道22號 York Place

26.粉嶺牽晴間2座

27.西營盤均益大廈3期B座

28.九龍城衙前圍道51號陶源

29.黃大仙翠竹花園4座

30.尖沙咀凱旋門映月閣

31.土瓜灣譚公道98號兆豐閣

32.紅磡紅磡邨紅暉樓

33.灣仔活道28號萃峯

34.大圍美田邨美全樓

35.大埔新興花園康信閣

36.屯門恒順園7座

37.元朗好順景大廈2座

38.西營盤第三街202號毓明閣2座

39.天水圍天盛苑盛匯閣

40.荃灣荃錦中心1座