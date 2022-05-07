政Whats噏：工作中過母親節　容海恩幫手整禮物

雖則話兒女孝順，日日都係母親節，之不過每逢5月第二個周日，點都要隆重其事。議員作為民意代表，亦會搞一啲應節活動，務求令身為人母嘅婦女都展露歡顏。而育有兩女嘅議員容海恩(Eunice)，今年嘅母親節就需要喺工作中度過，慶祝活動不但要押後，連母親節禮物都要自己幫手整喎，但即使係咁，佢都係開心嘅。

點解Eunice要幫手整禮物呢？話說最近學校開返實體課，老師都有教佢兩位年幼嘅千金，整一啲有關母親節嘅小手工，當中就包括摺紙花。但鑑於要動用鉸剪等鋒利嘅工具，擔心兩位年幼千金操作不慎，一旦唔小心割傷皮膚，咁就真係痛在娘心啊！所以Eunice點都要落手落腳從旁協助，幫佢哋完成小手工交功課，而多出嚟嘅小手工作品，就變相成為Eunice製作送畀自己嘅母親節禮物。

儘管Eunice話母親節要喺工作中度過，但去到晚上，點都要同媽媽食餐飯。而佢老公就好識做，已經預早送禮物，話工作過後再補祝母親節。

作為一女兩子嘅母親，議員陳月明都可謂廿四孝媽咪啦，事關佢見疫情緩和，食肆重開晚市堂食，打算一家人夜晚出去食飯，至於食乜嘢就由小朋友決定，佢話雖然係母親節，但都要交個話事權畀小朋友嘅，而老公就當然係負責埋單啦。至於母親節禮物，陳月明話舊年係收到子女親手畫嘅畫同賀卡，今年就未知有乜嘢驚喜喇。佢又話，如果明日時間充裕的話，晚飯前會利用日照嘅辰光，同子女出去踩單車，畢竟疫情嚴峻嘅時候，小朋友都喺屋企屈得耐喇。

至於議員梁熙就喺母親節前夕落區派花。因應疫情，梁熙所派嘅康乃馨同玫瑰花，其實係用番梘做嘅，目的係叫大家重衞生勤清潔咁話。雖然母親節係女人嘅節日，但身為男士嘅梁熙，竟然有人送咗盒菊花茶畀佢做禮物喎。之但係，菊花茶同母親節到底有咩關係呢？其實係有街坊見梁熙要「嗌咪」，送盒菊花茶畀佢潤吓喉咁啫。