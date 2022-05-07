天文台提醒雨季將至　下周中後期或有狂風雷暴

立夏已過，雨季挑戰亦至。天文台今日(7日)在《氣象冷知識》欄目中提醒市民小心暴雨，根據天文台自1884年以來的紀錄，本港最高的1小時降雨紀錄有6次發生在5月及6月，其他的紀錄則在7月及4月錄得。而2008年6月7日，當日曾1小時內錄得145.5毫米，是迄今最高的1小時降雨紀錄。

天文台表示，據1884年以來的1小時最高降雨統計，頭10位(見下表)大都在最近30年錄得，顯示近年暴雨天氣頻仍。除2008年6月7日錄得的最高1小時降雨紀錄外，第二名1小時降雨最多的是2006年7月16日，當日曾在1小時內降雨115.1毫米；第三位是1992年5月8日，錄得108.2毫米。天文台表示，1992年5月8日上午的降雨造成山泥傾瀉，一度創下天文台有紀錄以來的最高1小時降雨紀錄，此後，天文台便開始發放暴雨警告。

另外，本港天氣受到高空擾動影響，未來兩三天華南沿岸會有幾陣驟雨，下周中及後期，一道低壓槽會帶來不穩定天氣，區內會有大驟雨及狂風雷暴，同時氣溫亦會下降，下周五(13日)起，氣溫漸降，下周末最低氣溫只有攝氏20度。