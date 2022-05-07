政Whats噏：貼食物相估餐廳　陳沛然「無字食評」會知音

好多人都會喺社交平台寫食評，但醫學界前議員陳沛然(Pierre)嘅做法就比較特別，佢往往以「無字食評」嘅形式，只係透過社交平台上載食物嘅照片，就惹來唔少網民嘅共鳴。最近佢仲做咗個統計，話好多時單憑一張相，就有人估中佢幫襯邊間食肆，都可謂知音者眾啦。

Pierre話自己有一大段時間心情欠佳，到處逛，撐小店，寫食評，當散心。而佢之所以採取「無字食評」，係唔想提及店名以免宣傳。佢又用Excel表做個小統計，話由4月7日開始，期間放咗25次食物照片，只有一次寫咗餐廳名外，24次只係得張相。不過，唔少好眼力嘅網民竟然估中，其中118位網民曾經估中餐廳名、仲有3個網民估中餐廳名3次，有一個人更估中5次添，相當佩服！佢仲話要寄一份小禮物比4位估中次數最多嘅網民，認真「以禮待人」。

不過成日出街食，會唔會唔健康呢？Pierre就話最健康嘅飲食，當然係食住家飯，飲阿媽嘅靚湯。佢仲話自己身形好嘅原因，喺因為唔會食得多，六、七成飽就算，而出街食都要揀食好嘢，就可以控制體重喎！