疫情下封關封處所　性工作者「本地化」

疫情期間各國實施嚴格的出入境措施，本港表列處所曾長時間關閉，海外性工作者水漲船飛，價錢以千計，令市場上的賣淫場所多以推銷「陀地」為主，高鐘妹賣淫集團也轉為本地化，少坐大飛偷渡來港。

各大社交平台中，近年多以「陀地」為主，往日的「7日鮮」(持雙程證只可逗留香港7日的內地妓女)幾乎絕迹，而標榜有其他國家女性提供服務的店家，亦坐地起標，有「韓國美女外單上門」服務要價5,000港元，亦有「台灣幼兒外單上門」索價8,000港元。

性工作者支援團體青鳥最近發表年報，當中亦提到他們所接觸到的非華裔性工作者大減，泰國籍的由19/20年118人大減至20/21的31人，而菲律賓籍亦有19/29年的197人減至20/21年的3人。另外，該團體亦提到，因酒吧、卡拉OK、夜總會、桑拿、足浴等場所多次暫停營業，重開後亦須遵守多項防疫規定，加上疫情反覆不穩，部分場所結業，令不少性工作者紛紛轉以電話或網上私人預約的方式運作。