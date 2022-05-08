去年揭109色情場所升近倍　網上群組廣告數不勝數

近日政府官員涉「高鐘」集團案引起熱議，事實是近年賣淫集團的案件及被捕人數皆有倍數式增長，大多數以社交平台作為招徠。記者調查後發現，相關頻道在社交平台Telegram中可謂數不勝數，五花八門，每個群組或頻道皆有成千上萬的追蹤者，不少場所圖文並茂，十分張揚，即使被封鎖，數日後又捲土重來，禁之不絕。法律界認為若平台隱晦地表達服務，執法上只可依靠「放蛇」，議員則希望政府及警方加強掃黃。

根據數字，去年經營經營色情場所的案件達到109宗，較前年的55宗升近1倍，而控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫、導致賣淫、依靠他人賣淫的收入為生等的案件更達到139宗，比前年的38宗激升近3倍。本報記者近日在社交平台Telegram中視察情況，發現只要搜索關鍵字，便可以輕易地找到大量疑似賣淫場所的群組或頻道，追蹤者動輒成千上萬。

執業大律師陸偉雄指出，若相關人士在網上公然作賣淫服務的招徠，便會觸犯為不道德目的而唆使他人罪，原理與性工作者在街上招攬客人一樣，但若相關平台的文字以「服務」，「Spa」等字眼隱晦地表達，便難以立即下定論，需「放蛇」搗破。保安事務委員會主席陳克勤擔心，在疫情下經濟變差，不排除會有人乘機唆擺年輕人「搵快錢」，認為政府及警方應投放更多的資源掃黃，並配合社工的協助跟進改善。