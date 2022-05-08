中年母獨力撫養ADHD兒子　走過失婚兼抑鬱　學放手兼陪追星

常言道為母則強。育有專注力失調及過度活躍症(ADHD)的兒子，一名中年婦雖然經歷無盡艱辛，如與前夫因教養兒子的分岐分道揚鑣；為了應付沉重家庭開支，每晚工作至凌晨三時，最終更患上抑鬱症。不過，因為「放不下的是父母和仔仔」，這個勇敢媽媽最終選擇勇敢面對困難，嘗試了解兒子脾氣失控原因，並透過一些歷奇及追星活動，拉近彼此信任及關係。

對於13歲兒子銳堅的形容，張小姐指「小時候脾氣甚差，性格較衝動 不太懂得與人相處，在學校有時會怒罵老師和同學，又會隨意掉書包，欠交功課 有時甚至會動手打人」因為仔仔的行為，學校老師見家長亦彷彿已成生活日常。她坦言以上種種情況不時令自己感到非常氣妥，尤其看見束手無策的兒子及年邁的父母身體開始多病痛時，都令自己好大壓力，喘不過氣，最終患上嚴重抑鬱，需停下手上保險工作休息。

張小姐待病情有所好轉後，決心與兒子「搞好關係」，於是便和兒子銳堅參加了由香港救助兒童會舉辦的「歷奇活動」，透過高空繩索、攀登運動及夜行等。她自言以往跟仔仔沒有太多親子時間，但參加了這個活動 彼此多了相處的機會，並有所領悟「我學識放手」。現在的她一有空便會陪仔仔於商場追星，銳堅亦指很開心媽媽願意陪他追星。他倆現時親子關係很好，問到未來願望，他指「希望媽咪買部新手機，不要太催迫我。」

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