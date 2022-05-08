東方日報A1：凶宅劏房戶難安寢　租管新例未助退按金

「無諗到隔籬屋會變成凶宅！」北角上月發生劏房倫常命案，賠上約歲半大女嬰的寶貴性命，更成為上址租戶纏繞不去的夢魘。有女住客在驚嚇下失魂喪魄，難以安寢，終日茶飯不思，更出現疑似「撞鬼」迹象，晚晚聽到BB哭聲，更目睹僅得半身的恐怖嬰靈，需要精神科醫生開藥寧神，才勉強得到一夜好眠。疑心與鬼為鄰，心慌難安，其他劏房租客倉皇避走他方，惟該女住客卻因租約綑綁未能取回按金，被迫面對沉重經濟壓力，避過冤魂，卻避不開窮困，又一劏房戶的悲歌。然而，新生效的「租管條例」卻未能提供保障。

上月23日，北角英皇道301至319號麗宮大廈某樓層的劏房發生命案，19個月大女嬰被揭發伏屍睡床，警方察覺事不尋常，經調查搜證後，拘控涉嫌「謀殺」的姓劉年輕母親（24歲）。慘劇令社會同悲，除了死者親友感受殊深，上址「一開六」的劏房單位亦驟變凶宅，倫常慘案殃及鄰居捲入鬧鬼風波，各自承受難言之痛及經濟重擔。

陳先生（化名）租住的劏房與命案現場僅一壁之隔，他接受本報訪問時透露，事發後上址籠罩愁雲慘霧，各租客遭遇史無前例的痛苦煎熬，每日精神受壓，其妻的情況尤為嚴重。兩夫婦在命案當晚均留在單位，由於陳知道妻子纖細敏感，洞悉大致經緯後，曾經嘗試隱瞞妻子，聲稱事主母女只須送院治理，惟「紙包不住火」，妻子翌日從新聞報道知道內情，頓時大受打擊，精神委靡仿若「中邪」。

據了解，陳妻此後顆粒不進，只靠飲水維生，夜間亦輾轉難眠。她每晚均會詢問丈夫是否聽到嬰兒哭聲，又說曾經目睹懷疑亡嬰靈魂，其面孔清晰可見，卻只得上半身，無法看見雙足，種種描述使人毛骨悚然。儘管陳妻照常上班，但同事亦發現她「成個人變晒」，終日神不守舍、呆若木雞。陳為紓緩妻子的情緒問題，立刻讓她接受精神科醫生診治，在安眠藥等藥物幫助下，她的情況才稍有好轉。

陳慨嘆，劏房只有薄薄的牆壁相隔，各房無法隔音，大男人憶及命案亦難免心寒，故此更憐惜妻子的苦況。兩口子本擬在劏房長住，去年初簽下一紙5年租約，如今僅住一年多，突然變成凶宅戶，迫於無奈只能提早退租，但因未能取回按金，令經濟大失預算陷入困境，惟有向胞妹借錢暫渡難關，遷住港島其他單位。

雖然事主親戚曾在涉事劏房做法事，但一眾租客均感不安，6戶中已有5戶搬走，剩下一戶只因租約快將屆滿，無奈留下苦撐至完約。由於搬遷租客的租約未完成，二房東以「公司規矩」為由，一概拒還兩個月按金。在疫情下劏房戶的經濟狀況已是捉襟見肘，現時無端遇上突發兇案，困局接踵而來，陳先生坦言為困境感到痛苦，盼望房東將心比己，為租客酌情退款，助他們解決燃眉之急。

而涉事的案中劉姓女被告，已被落案控以一項謀殺罪。由於案件上月底首次在法庭提訊時，被告仍在醫院留醫，未能到庭應訊，法庭將案押後至5月13日再提訊，被告繼續由警方看管。

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