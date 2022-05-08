七人車由朝撞到晚？　網民：呢D真係喺超級馬路炸彈

本周五(6日)傍晚6時許，一輛私家車沿觀塘偉業街慢線往九龍灣方向行駛，惟前行泊有一輛貨車，司機踩油加速硬切向中線，嚇得沿中線行駛的一輛平治房車司機扭軚閃避，2車險發生碰撞，涉事私家車繼續加速往前行，當駛至不遠處時，司機因收掣不及，於中線撞向前面一輛的士，導致4車串燒相撞；意外後，七人車司機突然抽出快線，與駛至一輛客貨車相撞，被撞的士司機隨即落車問七人車司機「開乜嘢車呀！」。警方接報到場調查，意外中涉及4車，有2名乘客受傷，七人車司機通過酒精測試，4車交還司機善後。

消息指，涉事七人車於翌日(7日)凌晨1時許，在中區亞畢諾道失控剷落雲咸街75號對開，橫亘路中。警方接獲市民報案指發生交通意外，警員到場經調查後，列作壞車處理，司機自行善後。相隔約2小時後，涉事七人車被發現在西區警署外橫亘路中，車頭指向行人路。有網民拍下涉事七人車及司機容貌，且見車身及車頭貼上黑色膠布，疑因為早前撞車時遺下的花痕「遮醜」，相片見有數名警員合力將車移正，再由司機召拖車拖走。警方昨晨回覆查詢時表示暫未收到相關報案紀錄。

有網民留言指，「一定身有屎，不過要讚benz佬避得好」、「一日三次？係智障？還是毒駕？」、「一日炒幾次。。。」、「嘩！架BENZ醒呀！」、「講真個司機係點揸車架」、「呢d真係(喺)超級馬路炸彈」、「佢夜晚再自炒多鑊」。