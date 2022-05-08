第6屆特首選舉投票今早9時開始　6選委預約竹篙灣投票

第6屆行政長官選舉今日(8日)舉行，投票時間在早上9時至11時半，約1,500名選舉委員會成員按建議時段到會議展覽中心投票。在會展外的港灣道等地點，有警員巡邏和有警車停泊。選舉管理委員會預計在投票結束後約1至1.5小時內完成點票。截至早上9時30分，共有503選委投票，投票率34.35%。

由於會展交通繁忙，選委揸車搭車都預留時間，選委一定要11時半前到會展一樓主投票站先可以投票。上午9時到10時半可以竹篙灣投票，6名預約竹篙灣社區隔離設施設置的票站投票。

今早選管會巡視過主投票站，認為準備就緒，提醒點票不允許手寫，否則無效。今次點票人數增加，加人手簡化程序1至1.5小時出結果。竹篙灣票箱會送到會展，會用紫外光消毒機。

選委到時帶同身份證或特區護照，就可透過電子選民登記冊領取選票。由於今次只有1名候選人，選票只會提供「支持」及「不支持」的選項，選委需用票站發出的印章投票。為防疫需要，在會展票站會增加派票櫃位及投票間，如果有選委到場時發燒，會被安排至特別投票間投票。選委屆時不必強制使用安心出行及疫苗通行證入場投票，但到中央點票站的人士就需要。