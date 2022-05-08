疫情衝擊　餐飲業收益近16年來最低　港府擬下調經濟增長預測

疫情對全球各地的民生、社會和經濟帶來的壓力仍然存在。有本港財金官員在網誌表示，本港今年首季經濟負增長4%，結束連續四季改善的勢頭。期內私人消費開支跌逾5%；固定投資跌逾8%；整體貨物出口首季跌4.5%，足見形勢不容樂觀。本地市道，零售銷售貨值在3月份跌13.8%，首季度總計跌7.6%。餐飲市道受壓更甚，3月份的食肆總收益僅39.3億元，是有紀錄以來最低的單月數字；首季總計為151億元，是近16年來最低。疫情的巨大衝擊，不利本港經濟，經濟增長預測無可避免需要下調。

美國聯儲局上周加息0.5厘，即使聯儲局官員的言論暫時淡化了未來更大幅度加息的可能，但卻已確立了今年餘下時間仍會多次加息的趨勢，累計幅度可能達到2.5厘或更多。局方亦確定了縮減資產負債表的規模和步伐，兩者疊加對全球資金供應帶來根本性影響。本港以至環球市場在過去十多年都處於低息環境中，低資金成本有利於借貸及營商，也緩和了供樓人士的利息負擔。不過，這次踏入加息周期亦意味情況將有所逆轉，特別是疫情下經濟還未完全恢復，須關注加息對市民或中小企造成的負擔。

在樓市方面，港元拆息上升將增加供樓人士的按揭還款開支。雖然本港住宅物業過半數已沒有按揭貸款，近期新造的住宅按揭的平均供款對入息比率處於37%，且都通過加息3厘的壓力測試，反映系統風險已從多方面受管理。不過，在經濟仍未全面恢復之際，對部份正供樓的市民而言，加息難免會增添其還款壓力和對生活的憂慮。至於樓市的走勢，除了息率因素，也受市場供求、資金充裕程度及對經濟前景預期所左右。對中小企而言，疫情對市場需求和供應鏈均造成打擊，經營仍然困難，加息亦將加重中小企償還貸款的壓力。