康復後失眠兼記憶力變差　9%染疫童覆診現急性後遺症

疫情肆虐本港逾2年，已累計過百萬港人確診，惟不少患者痊愈後出現記憶力變差、失眠等症狀。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨日(7日)指，在該院發現覆診的120名染疫兒童或青少年中，近9%康復後出現「急性感染後後遺症」，例如頭暈及咳嗽。他續指，若有關症狀持續逾12星期，便是「長新冠」後遺症。

對於染疫兒童康復後有不良反應是否必然屬後遺症，關日華在教育局和香港兒科醫學會合辦的網上講座強調，若兒童出現疑與新冠相關的後遺症病徵，家長應向染疫時的住院醫生查詢。他又補充指，港大、教大及理大正研究了解新冠病毒與兒童及青少年腦部發展關係，正招募6至18歲、無植入金屬或進行心臟手術、從未或今年2月後染疫的兒童及青少年，參加者可免費接受腦部磁力共振掃描、認知評估等檢查。

關另指，今年3月至今，本港有約30名確診兒童康復後出現「多系統發炎綜合症」，年齡介乎1歲以下至14歲，大部分未曾接種疫苗。他指，上述兒童有數人出現急性肝炎。為檢測本港兒童肝炎狀况，團隊將監測患以上綜合症的兒童，會否出現肝炎，假如有兒童因肝炎入院，會以其樣本做病毒檢測以調查感染源。