歷屆特首選舉提名及當選票數　李家超上任屬最年長特首

第6屆香港行政長官選舉今日(8日)舉行，前政務司司長李家超最終以1,416票當選，現年64歲的他為上任時最年長特首，其政治生涯正式「開新篇」。李家超早前獲得786張提名票「入閘」，高於選舉當選門檻751票，亦超過現任選委會1,461名成員的一半，為唯一取得足夠提名的參選人。因此，他今次所獲的票數已遠高於提名票，得票比例亦是過去多屆特首之冠，為96.91%，現任特首林鄭月娥當時得票為777票，比例僅為約65%。

據資料顯示，歷屆特首選舉的推選委員會委員或選委成員數目均各有不同，而中央早前修改香港的今屆選舉制度，規定選舉委員會有1500個席位，部分席位由出任特定職位的人兼任，例如所有立法會議員不需經過選舉，就會自動成為選委會成員。由於部分政客同時擔任兩個可以自動成為選委會成員的職位，因此實際人數少於1500人，僅1,461人。

其中於1996年舉行的首屆特首選舉，董建華以320票當選，當時400名推委主要來自政商界，其得票比例為80%，而當年董建華是以206張提名票「入閘」。而董建華競逐第2屆特首選舉，當時選委會人數已增至796人，他取得762提名票，僅董建華提交提名表，及後自動當選連任。

至2005年3月12日，當時董建華在第2屆任期未完成下，以腳痛為由辭職，由時任政務司司長曾蔭權署理特首職務。而曾蔭權在2005年6月16日，在796名選委中取得其中710人提名，成為2005年特首補選中唯一一名候選人並自動當選，完成特首第2屆餘下任期。至第3屆特首選舉，曾蔭權以641張提名票「入閘」，其對手梁家傑則獲得132張提名票。曾蔭權最後以649票擊敗只有123票的梁家傑，曾蔭權得票比例為約81.5%。

至第4屆特首選舉，梁振英則以獲得292票提名，並以689票當選，得票比例為約57.7%。而另外2名候選人，唐英年及何俊仁分別獲得285票及76票。現任特首林鄭月娥，則於第5屆特首選舉中接獲580名選委提名，並以777票當選，亦是本港首位女特首，當時選委總人數為1194，其得票比例為約65%。前財政司司長曾俊華就以365票落敗，同樣落敗的退休法官胡國興僅得21票。