新一屆政府距上任僅個半月　需籌組班子及架構重組

新一屆政府距離今年7月1日上任僅餘個半月，時間相當緊絀。期間，候任特首需處理眾多事項，包括籌組新班子、新舊班子的交接，以及推行現屆政府提出的架構重構方案，以解決部門各自為政及臃腫問題，而重中之重當然是籌組其問責團隊班子，而候任特首早前表傾向現屆政府提出的架構重組方案，即是政策局由現時的13個增至15個，包括新增的文化體育及旅遊局等，他物色的人選能否強化政治能力、扭轉官僚作風等，則要拭目以待。

現屆政府早前提出建議重組政府架構，即3司15局，政策局由目前的13個增至15個，包括設立文化體育及旅遊局，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心；分拆運輸及房屋局(運房局)，讓這兩大政策範疇可獲得更專注的高層領導，而建議亦提出下屆政府考慮增設副司長一職，負責協調跨局議題，例如國安、北部都會區等。

據悉，候任特首早前的競選團隊在討論政綱過程中，本來有意設立副司長，但在最後階段決定不在政綱中提出設立副司長的內容，只會沿用現屆政府改組政策局的方案，以留下彈性安排。根據政府向立法會提交的資料，新增兩個政策局的局長辦公室，每年開支合共約3200萬港元。此外，李家超需籌組新班子，以及考慮現屆政府的問責官員是否可以留用至新一屆政府，但他近期表示並非時候討論人事安排。

實際上，政府早前亦宣布已成立候任行政長官辦公室經，將協助候任行政長官組建新一屆政府的政治領導團隊，在其選舉政綱的基礎上籌備制訂新政府的施政計劃等，而辦公室現已準備投入服務，原行政署長鄭鍾偉將出任候任行政長官辦公室秘書長，而原工業貿易署署長盧世雄會出任行政署長。而鄭鍾偉是政務司司長辦公室轄下行政署署長，2020年7月上任，即李家超擔任政務司司長期間的下屬，負責為政務司司長和財政司司長提供支援，協助兩司長監察政府制定、推行政策的進展。

該辦公室設有5名首長級人員和超過20名非首長級人員，政府已調派公務員出任其中4個首長級職位，在鄭鍾偉之外，還包括候任行政長官的私人秘書、副私人秘書及新聞秘書。辦公室會在第6任行政長官當選後正式開始運作，至今年6月30日結束。至於現時政務司司長辦公室的人員，由於政務司司長懸空，他原來的新聞秘書等估計亦可以「過檔」，所以在組成候任特首辦難度相對較低。