新版《香港街》以影像地圖為題　採用逾2000張正射影像製成

日常生活中總離不開地圖，繼地政總署測繪處近期再最新出版《香港街》，並以影像地圖為今年的主題，採用由2020至2021年期間拍攝的正射影像製作而成，使用超過2000張正射影像合併而成。

《香港街》包括詳盡的香港地圖、街道名、地名等資料，並於1976年首次出版，見證香港近半世紀的土地發展及變化。由2000年起，《香港街》的出版週期由早期的兩至三年一次，改為一年一次。地政總署助理製圖師郭俊宏說，每頁地圖前均附有相應的正射影像圖，並標示主要地方、街道及小徑的名稱。

地政總署助理土地測量師李爾諾表示，正射影像是經過幾何校正的航空照片，其過程稱為「正射校正」，是利用數碼攝影測量技術，消除因地形和攝影角度傾斜而引起的變形影像。以航空照片為例，可看到建築物是由照片中心向外傾斜，而大廈頂部及底部位置均出現偏差。經「正射校正」後，建築物傾斜的問題得到改善，大部分樓頂亦被校回正確位置。他續說，測繪處使用電腦和攝影測量軟件來處理所得的航空照片，以計算每張照片拍攝時的準確位置和方向，然後進行「正射校正」。惟他表示，因香港建築物既高且密，加上受到舊有膠片航空相機和電腦運算能力的限制，要校正全部建築物，會有一定難度，新版《香港街》特別製作的正射影像，已校正所有建築物，沒有傾斜的問題。