憂東鐵綫5年後逼爆　議員倡建輕軌往來粉嶺皇后山邨

港鐵東鐵綫過海段下周日(15日)開通，從上水站過海至金鐘站全程僅需時40分鐘。為配合通車，該綫已全面以9卡列車取代12卡列車，議員田北辰表示，新列車載客量相對減少，擔心東鐵綫5年後出現逼爆情況，特別是沙田至大圍一段成為新的瓶頸位，他建議港鐵短期增加早晨折扣優惠，減少早上繁忙時段客流；長遠則另建設輕軌，由粉嶺皇后山邨往來大圍站，分流乘客。

田北辰又指，東鐵綫過海段開通首5年內未必出現「逼爆」車廂情況，但不認同屯馬綫可分流約3成乘客，認為未能紓緩情況。他指，東鐵綫過往最繁忙時大圍至九龍塘一段，隨屯馬綫、東鐵綫過海段通車，只是將瓶頸位將轉行至沙田至大圍段。他認為，現時中港兩地未恢復通關，而長遠而言，上水與落馬洲站之間新建的古洞站將於2027年峻工，料情況肯定進一步惡化。

田建議，短期取消東鐵綫頭等車廂，增加多約百分之4的載客量，增加早晨折扣優惠至半價，甚至免費。長遠則另設架空輕軌鐵路，由粉嶺皇后山邨出發，分流乘客；以及構建鐵路，由大圍站延伸至荃灣，打通新界東西兩邊。