今增266確診　包括25宗輸入病例　元朗牡丹金閣多4人中招

新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日(8日)新增266人確診新冠肺炎，包括25宗輸入病例，其中18宗於機場發現，分別由美國、新加坡、印度、泰國等地抵港，沒航班需熔斷，第5波疫情累計1,193,954個案；死亡個案方面，再多2名新冠疫患病逝。元朗食肆牡丹金閣再多4人確診，累計8人中招。

衞生署於元朗牡丹金閣酒樓取得的8個樣本，皆未發現病毒，至於新增的4人當中，包括1名67歲、已接種3劑新冠疫苗的女士，她上周日(5月1日)早上曾與親戚飲茶，坐大堂中間，上周四(5日)出現病徵，昨日(7日)證實確診，其家人快速檢測後未染疫；另有2人為夫婦，涉及56歲男及58歲女，均已打3針，同樣於上周日早上用膳，且坐於大堂中央，他們分別於上周五(6日)及昨日有病徵，均於昨日經快測確診；餘下1人則屬昨日其中1宗個案的同枱食客，他昨日經核酸檢測確診，為63歲男子。

該食肆群組目前共有9名家居接觸者，全部已送檢，當中2人經快測中招；至於同枱用餐確診食客的密切接觸者則有3人，其中1人為上述已中招的63歲男子。歐家榮指，衞生署已透過安心出行及疫苗通行證取得約190名須強檢顧客的資料。另外，現有爆疫院舍中，其中1間安老院舍有1宗新增個案，涉及1名職員，為昨日已交代的個案，涉及元朗博愛醫院賽馬會護理安老院。