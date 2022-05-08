政Whats噏：單仲偕做新翁　李永達「上水」恭賀

為人父母者，最高興嘅時刻莫過於子女成家立室。葵青區議會前主席、人稱「𠜎雞」嘅民主黨(白鴿黨)元老單仲偕，舊年離港之後沉寂咗一段時間，今日(8日)就透過社交平台宣布喜事，雖然佢只係上載一張婚禮嘅合照，以及僅得一句「Amelie & Clement wedding」嘅描述，然而大家都知道佢做咗新翁，紛紛留言祝賀，就連「潛水」好耐嘅黨友李永達，都「上水」同佢講聲恭喜。

今次婚禮嘅主角，新郞哥單子曦係𠜎雞嘅長子。單子曦喺香港完成初中教育之後，就去咗美國讀書，後來獲美國喬治華盛頓大學取錄，並於2013年完成學業，當時𠜎雞同佢太太都專程飛去美國出席長子嘅畢業禮。估唔到事隔9年，長子結束同女友Amelie嘅愛情長跑，拉埋天窗共組家庭，一身盛裝嘅𠜎雞同佢太太，當然係開心到見牙唔見眼，四萬咁嘅口啦！

娶新抱咁重要嘅人生大事，當然有好多人留言祝賀，如語文教育及研究常務委員會主席黃嘉純、議員狄志遠、勞工及福利局前政助莫宜端等。黨友方面，就有中西區區議會副主席楊浩然、白鴿黨前主席劉慧卿、黨友張賢登、黎熙琳、同埋舊年走咗去英國李永達。雖然李永達喺西方社會生活咗一段時間，但佢都不忘中國人喜慶嘅顏色，用紅色留言「恭喜」兩個中文字。

到底婚禮喺邊度舉行，𠜎雞未有交代。但睇返舊年𠜎雞以「家人團聚」嘅理由遠赴美國，加上佢兩個仔分別住喺美國東、西岸，因此𠜎雞好大機會，喺美國飲新抱茶。𠜎雞因參與前年10.1遊行而被控非法集結，去年被判罪成，儘管獲得緩刑，但因判囚超過3個月而喪失區議員及區議會主席資格，其後更辭去白鴿黨嘅所有黨務，離開香港之後更如閒雲野鶴，舊年年尾佢就上載去加洲滑雪嘅相，而兩個月前到英國德比郡觀光遊覽。至於𠜎雞有無利用去英國旅遊嘅機會，同早前移居英國嘅李永達聚舊呢？咁就不得而知嘞。