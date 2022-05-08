母親節推廣母乳餵哺　港府指資訊誤導減媽媽授乳信心

適逢今天(8日)母親節，食物及衞生局順勢推廣母乳餵哺，並強調母乳餵哺能予嬰兒最天然及優質的營養。香港的母乳餵哺率在過去20年間平穩向上，不過食衞局引用今年2月世衞與聯合國兒童基金會發表的一份報告，顯示過半數的受訪家長和孕婦在懷孕期及孩子出生後，曾接觸配方奶產品的推銷；該行業的營銷手法亦過於進取，例如提供誤導性資訊降低女性對母乳餵哺的信心等，或令家長在受商業影響下而作出不同嬰兒餵哺決定。

食衞局強調港府關注嬰幼兒的營養及健康成長，又指過於進取的配方奶銷售手法被認為是導致本港母乳餵哺率偏低的因素之一。故局方致力維護、推廣和支持母乳餵哺，包括於2014年成立促進母乳餵哺委員會，以評估《香港守則》推行後的整體效益。衞生署於2019年就嬰幼兒配方奶銷售委託一項研究，結果顯示媒體廣告總數中推廣供36個月以下嬰幼兒使用的配方奶，由2016年的45%至大幅下降至8.6%；本港有關推廣廣告的開支亦從2015年的31億港元，減至2019年的21億港元。

此外，該局表示，本屆政府透過修改法例支持和保護母乳餵哺，另於2018年起在待售供新商業發展項目之用的政府土地的賣地條件中加入要求，規定發展商必須提供育嬰間和哺集乳室。當局締造母乳餵哺友善環境以提升母乳餵哺率和持續性，亦推動商業機構、商場等提供哺乳空間。醫療機構也有配合，例如現時香港有6間公立醫院，先後通過世衞及聯合國兒童基金會發起的全球性「愛嬰醫院行動」認證，正式成為「愛嬰醫院」，預計餘下的公立醫院亦會陸續於今年底至明年內全部完成認證。