增3確診病例　自美國葡萄牙及香港入境　另兩女子列二度感染

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(8日)公布，3名分別由香港、葡萄牙及美國回澳的澳門居民，經核酸檢測後證實確診，中心判定為無症狀輸入病例。另外，兩名由澳洲及英國入境的當地居民同樣確診，被列為二度感染(復陽)個案。截至現時，澳門已錄得新冠病毒肺炎82例確診個案，和111例無症狀感染者。

首名感染者是由香港入境的67歲女子，共接種3劑由內地及德國藥廠合作的復必泰疫苗。患者5月6日由香港乘坐下午3時開出的金巴到澳門，持有24小時有效無染疫證明；入境時檢測不確定，昨日(7日)覆查證確診；1名由葡萄牙經德國及新加坡入境的30歲男子亦中招，他去年8月、9月及今年2月共接種3劑「復必泰」，上周四(5日)在葡萄牙檢測無染疫，上周五(6日)由葡萄牙乘坐LH1181號航班、座位號29A到德國轉機，同日由德國乘坐SQ0025號航班、座位號45K到新加坡轉機，昨日再由新加坡乘坐TR904號航班、座位28A入境，檢測中招；1人為美國經新加坡入境71歲婦人，去年10月、11月及今年3月接種3針「復必泰」，5月2日、4日及5日在美國檢測無中招，5月5日由美國乘坐SQ033號航班、座位號36D到新加坡轉機，再由新加坡乘坐TR904號航班、座位21A入境，結果中招。

另外，2名由澳洲及英國回澳的澳門居民，新冠病毒核酸檢測呈陽性，被列為復陽個案，不納入澳門統計，涉及由澳洲經新加坡入境的76歲女子及英國經新加坡入境的29歲女子。