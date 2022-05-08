再多40廈納強檢　馬鞍山銀湖．天峰及將軍澳SAVANNAH上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.牛池灣彩雲(一)邨長波樓

2.屯門友愛邨愛信樓

3.粉嶺牽晴間3座

4.荃灣祈德尊新邨A座

5.沙田愉翠苑愉禮閣

6.將軍澳茵怡花園7座

7.牛池灣瓊山苑瓊碧閣

8.藍田藍田邨藍暉樓

9.油塘油麗邨盈麗樓

10.沙田廣林苑茂林閣

11.馬鞍山銀湖．天峰3座

12.牛頭角振華道22號振華苑

13.觀塘瑞寧街24至50號瑞寧樓

14.觀塘協和街303號協威園A座

15.長沙灣蘇屋邨杜鵑樓

16.土瓜灣美景街36號安和園安福大廈

17.長沙灣保安道18號喜雅2座

18.長沙灣凱樂苑凱碧閣

19.深水埗荔枝角道159至161號榮達樓

20.沙田華翠園23座

21.屯門安定邨定福樓

22.荃灣石圍角邨石翠樓

23.青衣偉景花園3座

24.天水圍天恒邨恒健樓

25.天水圍天頌苑頌臺閣

26.荃灣祈德尊新邨B座

27.青衣長康邨康豐樓

28.鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣

29.柴灣富景花園6座

30.沙田禾輋邨富和樓

31.慈雲山慈愛苑愛勤閣

32.牛頭角牛頭角下邨貴新樓

33.將軍澳SAVANNAH 2座

34.油塘油麗邨仁麗樓

35.慈雲山慈康邨康秀樓

36.柴灣富景花園1座

37.馬鞍山新港城4期L座

38.藍田滙景花園15座

39.鑽石山富山邨富禮樓

40.秀茂坪曉麗苑曉晴閣