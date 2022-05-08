深層次問題未解決　下屆政府考驗多

本港面對的多種深層次問題未得以紓緩，歷屆政府均強調房屋問題是重中之重，但現實是公營房屋嚴重短缺，輪候上樓的年期屢創新高，再加上失業率高企，基層市民陷於水深火熱中。疫情重創本港經濟，通關無期，掀起移民潮，加速人才及資金流失，多種原因下令香港競爭力下降。面對香港的惡劣環境，下屆政府考驗重重，盼新人事新作風，解決上述問題，讓香港盡快復原。

受到社會運動及疫情雙重打擊，通關遙遙無期，人才不斷流失。本港近年出現移民潮，有機構更指4個港人就有1個想移民，正響起專業人才及資金流失警號，惟港府卻一直避而不談，僅稱疫情過後會有所改善。當中移民原因包括防疫政策過於嚴謹，禁飛令等抗疫措施對企業有嚴重影響，令港人厭煩頓生離開念頭。

現時逾12萬人口居住在不適切居所如籠屋、劏房等，生活環境惡劣。現屆政府雖然提出不少新發展區計劃，但建屋需時，往往被批評為遠水不能救近火。房屋是本港的深層次問題，一直未解決，下屆政府必須處理好，只會導致民怨大爆發。

公務員的能力亦為人詬病，更被批多次失職，甚至在抗疫時「唔見影」，亦有多名公務員參與反修例事件被捕，對國家的觀念和政策認識不足，對政府忠誠度也不足。下屆政府要增強管治能力，首要改變公務員的陋習，更有意見認為要引入考核制度，改善公務員的工作態度。