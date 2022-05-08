政Whats噏：仙人掌開花好兆頭　黃傑龍養魚悟生態

種瓜得瓜、種豆得豆，種仙人掌會得乜嘢呢？環境運動委員會主席黃傑龍今日(8日)喺社交專頁貼文，話栽種仙人掌多年，家陣先至見到仙人掌開花，仲要係適逢佛誕嘅日子添！加上佢飼養嘅觀賞魚近日開支散葉，可謂超級吉祥大利嘅徵兆。

黃傑龍話今次開花嘅仙人掌，係8年前喺一所學校拾獲嘅仙人掌子株，當時嘅體積微小如一粒花生米，及後栽種越發壯大。佢話眼見仙人掌咁多年來都不斷增生子株，以為仙人掌毋須開花授粉即可自行繁殖，估唔到仙人掌竟喺日前發芽，仲喺今日開花綻放！跟住佢上網搵相關資訊，話具堅韌生命力嘅仙人掌，一旦開花就意味着強大生命力，反映主人照顧得宜，家中風水良好，係吉祥嘅徵兆。雖則佛嘅象徵係蓮花，但仙人掌喺佛誕日開花，都未嘗唔係好兆頭。

講起好兆頭，佢又提到早前喺辦公室飼養6條俗稱「米奇魚」嘅觀賞魚，但短時間內死咗一半，於是佢就喺魚缸種咗啲植物，殊不知米奇魚嘅排泄物成為植物嘅養份，茂盛生長形成一個小生態，剩低嘅米奇魚就快速繁衍，生生不息寓意吉祥，令佢體會到小至一個魚缸，大至一個地球，生態平衡都相當重要。