社署寄養家庭服務獎頒獎禮　嘉許398個寄養家庭

社會福利署今年以錄影形式舉行「2022年寄養家庭服務獎頒獎典禮」，嘉許398個無私奉獻的寄養家庭，而獲獎的寄養家庭數目為歷年之冠。典禮頒發多個長期服務獎項，而獲獎寄養家庭的服務年期由逾5年至逾30年不等，當中分別有2個及11個寄養家庭服務超過30年及25年。

社署指，今年頒獎典禮的主題是『「寄」有情 「疫」有愛』，社署署長梁松泰讚揚寄養家庭一直無私付出，在疫情中繼續對寄養兒童不離不棄，為有需要的孩子提供遮風擋雨的「家」，讓原生家庭有空間解決自身問題，最終可接回孩子照顧，達到家庭團聚的目標。

自2006年成為寄養家長的鍾先生和鍾太獲頒長期服務「金獎」，現有2名男童在其家庭寄養。他們認為擔任寄養家長有意義且十分值得，2名女兒已長大，寄養兒童可讓她們了解自己在富足家庭生活，幸福並非必然，而且令她們懂得分享。鍾先生笑言，寄養男孩比他更加懂得令太太開心，頓感自己「多了個情敵」。

另外，成為寄養家長15年的陳太，感染朋友吳太加入寄養服務，兩人更建立了寄養家長WhatsApp群組，讓寄養家長可互相支持及交流育兒經驗。社署中央寄養服務課於1982年成立，今年踏入40周年，現時全港共有11間非政府機構提供寄養服務。截至3月31日，本港有954個已登記的寄養家庭，而正在接受服務的寄養兒童有921名。