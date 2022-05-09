香港仔漁光村分2期重建　擬建5幢住宅供2929單位

逾半世紀的香港仔漁光村重建計劃討論多時，繼房屋協會去年底向城市規劃委員會申請放寬有關申請，項目再有新進展。房協指項目重建後，將提供5幢住宅，包括2幢出租屋邨及3幢資助出售房屋，共提供約2,929個單位，其中約70%為資助出售房屋，餘下約30%為出租單位，並最快於2031年完工。

房協稱，重建工程將分2期進行，第一期工程包括興建2幢出租屋邨和1幢資助出售房屋，預計於2031年完工；第二期工程包括興建2幢資助出售房屋，預計於2037年完工。5幢重建的住宅樓宇介乎29至37層高，並提供約870個出租單位和約2,059個資助出售單位。項目將提供康樂設施和私人休憩用地，並包括1層地庫及4層非住用平台，用作提供停車場、商舖及社會福利設施。

至於漁光村現有租戶的安置工作將分2個階段進行，首階段先安置漁光村西南部的順風樓、白沙樓及海港樓租戶，並安排他們至新落成的石排灣道出租房屋。下階段會將餘下海鷗樓和靜海樓的租戶，原村安置於重建項目第一期。其中石排灣道用地的改劃程序於2018年完成，有關出租房屋發展項目正興建，預計於2024年年底落成，並開始接收受重建漁光村第一期影響的居民。