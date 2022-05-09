東方日報A1：李家超1416票當選　新特首任重道遠

第6屆行政長官選舉昨日舉行，前政務司司長李家超在無競爭下，以取得1,416張支持票、8票不支持下當選，成為首位武官出身的特首。他當選後表明首要解決土地房屋及通關等問題，又認為維護中央及港人利益，兩者是共通的。他又指時間緊迫，將積極組班。被問及有不支持票，他回應稱，會繼續說服不支持他的人士，亦理解社會一定會有反對，會以實際行動爭取社會不同人士的支持。

投票在昨晨9時至11時半，約1,500名選舉委員會成員按建議時段到灣仔會議展覽中心投票，共1,428選委投票，即有33人沒有投票，投票率為97.74%，其中有6名選委在竹篙灣隔離或檢疫投票站投票。點票工作於11時57分開始，於中午12時20分完成，李家超獲得1,416票當選，另有8張不支持票，4票為未經填劃，屬無效選票，當中沒有發現問題選票，由於該4票並非問題選票，故按法例不需要經選舉主任作裁決。

李家超當選後感謝每一位的支持和鼓勵，並趁昨日母親節，向太太林麗嬋送上一束花，兩人在台上相擁，但兩名兒子就沒有出現。他其後發表勝利宣言時，更語帶哽咽，感謝太太多年支持，因為自己很多時只顧工作，給家人的時間的確少了很多，未來仍有艱巨工作，希望家人不會因為自己受太大影響。

對於有8張不支持票，他回應指已盡力和社會各界和議員見面，會繼續說服不支持他的人士，亦理解社會一定會有反對聲音，但指隨着時間過去，他會以行動證明是為香港做實事，市民會看到他的努力。被問到未來會否與民主派等溝通，推動社會復和，他無正面回應，只說會按實際情況跟各界溝通。

被問及上任後首要的工作，他強調要解決房屋問題、優化醫療系統及令青年向上流等，以結果取信於民。被問到如何拿捏好特首向中央及特區的「雙負責制」，他認為特首是要向中央和特區雙負責，兩方面是共通的，中央人民政府希望香港發生的，與香港社會大眾希望發生的，一定是一致的。因為大家的利益，都是希望香港長期繁榮穩定，大家安居樂業承諾會在這方面做最大努力，確保最大的利益，會受惠於所有香港市民。

他又強調與內地通關相當重要，相信內地心繫香港利益，未來雙方討論通關時，有信心找到出路。距離上任只有不足兩個月，他指會盡快組班，因為香港不缺人才，過去亦收到很多意見，亦有不少有能之士有意加入，會積極考慮其經驗再決定。

經民聯監事會主席林建岳指李家超當選，反映其往績能力和政綱施政方向得到選委的支持認同和社會各界的肯定，又指當前香港已實現由亂到治的重大轉折，但挑戰和困難依然艱巨，而李提出的政綱對香港的競爭力及長遠發展有願景、有藍圖，相信李帶領新一屆特區政府，一定可以為香港開創更好的未來。

64歲的李家超警隊出身，由見習督察躍升至警務處副處長，而2012年加入問責團隊出任保安局副局長，及至2021年出任政務司司長。

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