白衣天使克服設備不足　助新冠病患康復

每年5月12日是國際護士節，今年主題強調護士對強化整個醫療衞生系統之重要，近兩年本港醫護忙於應對新冠疫情，尤其在第5波令醫療系統不勝負荷，護士疲於奔命照顧病人，才能令不少患者渡過難關。有曾照顧新冠病人的護士指，場面前所未見，不少隔離設施內的設備不足，他們只能在有限資源中盡力照顧病患。病人能順利康復或無憾離開，就是意義所在。

在雅麗氏何妙齡那打素醫院兒童及青少年科工作的資深護師李少蘭，在今年2月中被調派到北大嶼山醫院香港感染控制中心工作，該處以接收確診兒童及其家人為主，她憶述，中心營運初期沒有照顧兒童的專用設備，團隊要在自己所屬聯網尋找合適設備。後來該中心轉為接收長者，最深刻是一名確診長者病情轉差處於彌留，有同事使用平板電腦，讓家人透過視像在長者離世前好好道別。

被派往亞洲國際博覽館社區治療設施的新界東醫院聯網老人科顧問護師史綺雯坦言，場地及硬件不足只能盡力借設備。不少醫護缺乏照顧長者經驗，她也要協助提供速成培訓、簡化流程。部分入住長者患有認知障礙，為了安撫他們，護士們在館內設立「巴士站」，當長者嚷着要回家便帶他們去「等車」，以分散他們注意力。李少蘭坦言，護士也有情緒，最重要是同事互相扶持，史綺雯則提醒自己，盡忠職守才對得起病人與逝者，也是對自己最大的尊重。