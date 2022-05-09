僅7周交接期　候任政府優先組班重組架構　現屆將提供一切協助

第六屆行政長官選舉昨日(8日)完成，唯一候選人李家超當選。行政長官林鄭月娥今日(9日)與李家超會見傳媒。行政長官當選人李家超表示，兩屆政府交接時間緊迫，只有7周，感謝現屆政府安排候任行政長官辦公室，讓他開展組班工作，今早亦盡快與他會見討論交接事宜，包括架構重組事宜和未來數周防疫抗疫的方向等交流意見，他亦會再作考慮。隨着李家超當選下屆特首，選舉工程亦結束，其競選辦公室今日在社交平台貼文，指其競選臉書專頁亦由5月10日凌晨起停止更新，若各界需聯絡他，可電郵候任行政長官辦公室。

李家超又感謝現屆政府昨日安排的選舉，指身為候選人感受良多，選舉過程順暢，看到公務員專業的工作表現，選舉公平公正，而選委亦反應良好。今日稍後他會拜訪司法和立法機關，與終審法院首席法官張舉能，和立法會主席梁君彥會面，以及禮節性拜訪4個內地駐港機構。

林鄭表示昨日順利完成選舉，很高興今日可以與李會面，祝賀他當選，並會為其提供協助組成班子，未來5年帶領香港。本屆政府餘下不足兩個月的任期，她表示首要任務是做好交接工作，為新一屆政府提供協助，包括處理架構重組。她又表示現屆政府會繼續穩控疫情，為將來與內地通關提供合適條件。昨日(8日)的選舉是去年完善選舉制度後的第3場選舉，符合一國兩制的原則，亦保障香港繼續繁榮穩定。她感謝中央為香港訂立《港區國安法》和完善選舉制度，又感謝通過修訂選舉制度的議員、選管會、以及參與選舉工作的公務員。